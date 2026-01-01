НАВЕРХ
Украинские дроны ударили по гостинице, погибли 24 человека

Источник:
Sibnet.ru
Украинские дроны ударили по гостинице
Фото: © пресс-служба губернатора Херсонской области

Ночью три украинских беспилотника ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, пострадали более 50, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие жертвы сгорели заживо. В числе погибших — ребенок. Возникший на месте ЧП пожар потушили только под утро.

«Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Сейчас в больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, среди них двое детей. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте (статья 205 УК РФ) по факту гибели мирных жителей. Ведомство уточнило, что устанавливает лиц, причастных к теракту.

ЧП #Происшествия
