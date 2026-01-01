НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Госуслуги» расширят функцию возврата переплат

Источник:
Sibnet.ru
138 0
Госуслуги выписка
Фото: © Sibnet.ru

Россияне смогут оформлять возврат переплаченных штрафов и государственных пошлин через «Госуслуги» вне зависимости от того, каким способом производилась оплата.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу 1 января 2026 года. Россияне ранее уже могли подать заявление на «Госуслугах» для возврата переплаченных средств, но только в случаях, когда они были внесены через портал.

С 1 января вернуть переплату также можно будет через региональные порталы государственных и муниципальных услуги, которые интегрированы с Единой системой идентификации и аутентификации.

Процесс возврата будет включать подачу заявления, приложение чека или квитанции, указание реквизитов для перечисления средств и ожидание возврата. Срок перечисления останется прежним — до 30 календарных дней.

Еще по теме
Ставка НДС повысилась до 22%
Изменился минимальный размер оплаты труда
Чистая прибыль российских банков выросла на треть
Россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам любви
Атаковавший резиденцию Путина дрон показали на видео
Трамп назвал Россию непобедимой
Герасимов сообщил об уверенном продвижении российских войск
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

korvinsS

Заказали новогодний фейерверк в России думаю он будет очень красочный Зеля наверное уже свалил с окрайны...

mosquito__2010

это с точки зрения человека разумного а с точки зрения слабоумного хохла они сотнями тысяч готовы умирать...