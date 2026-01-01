«Госуслуги» расширят функцию возврата переплат

Россияне смогут оформлять возврат переплаченных штрафов и государственных пошлин через «Госуслуги» вне зависимости от того, каким способом производилась оплата.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу 1 января 2026 года. Россияне ранее уже могли подать заявление на «Госуслугах» для возврата переплаченных средств, но только в случаях, когда они были внесены через портал.

С 1 января вернуть переплату также можно будет через региональные порталы государственных и муниципальных услуги, которые интегрированы с Единой системой идентификации и аутентификации.

Процесс возврата будет включать подачу заявления, приложение чека или квитанции, указание реквизитов для перечисления средств и ожидание возврата. Срок перечисления останется прежним — до 30 календарных дней.