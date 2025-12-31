НАВЕРХ
Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам любви

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам. Его уже показали на Дальнем Востоке.

«Перед нами будущее, и каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся», — сказал он.

Президент пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», и подчеркнул, что вся Россия — одна семья, сильная и сплоченная. Он выразил надежду, что граждане России и дальше будут «работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед».

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», — отметил Путин и добавил, что миллионы россиян в эту новогоднюю ночь переживают за них.

Политика #Мир

