Герасимов сообщил об уверенном продвижении российских войск

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Фото: © пресс-служба Кремля
Российские войска продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
«Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника», — рассказал он во время проверки хода выполнения боевых задач группировки войск «Север».
Как отметил Герасимов:
- войска в этом году добились самых высоких темпов наступления;
- за месяц армия освободила более 700 квадратных километров в зоне СВО;
- в Сумской и Харьковской областях в декабре заняли семь населенных пунктов;
- президент Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.
Глава Генштаба также заслушал доклады командующего и командиров группировки «Север» и вручил награды отличившимся бойцам.
Как подчеркивал Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.