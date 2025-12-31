НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Герасимов сообщил об уверенном продвижении российских войск

Источник:
Sibnet.ru
445 3
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Фото: © пресс-служба Кремля

Российские войска продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника», — рассказал он во время проверки хода выполнения боевых задач группировки войск «Север».

Как отметил Герасимов:

  • войска в этом году добились самых высоких темпов наступления;
  • за месяц армия освободила более 700 квадратных километров в зоне СВО;
  • в Сумской и Харьковской областях в декабре заняли семь населенных пунктов;
  • президент Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.

Глава Генштаба также заслушал доклады командующего и командиров группировки «Север» и вручил награды отличившимся бойцам.

Как подчеркивал Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.

Еще по теме
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
Лавров заявил об атаке резиденции Путина дронами
Трамп назвал замечательным разговор с Путиным
Ожидания Зеленского от встречи с Трампом не оправдались
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (3)
Картина дня
Герасимов сообщил об уверенном продвижении российских войск
Медведев рассказал о важнейшем итоге 2025 года
Китай отработал на учениях взятие портов Тайваня
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

volmen

Ну обычно если любят с горки кататься, надо и саночки возить. Знала наверняка по какой сказочной тропке...