Российские войска продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника», — рассказал он во время проверки хода выполнения боевых задач группировки войск «Север».

Как отметил Герасимов:

войска в этом году добились самых высоких темпов наступления;

за месяц армия освободила более 700 квадратных километров в зоне СВО;

в Сумской и Харьковской областях в декабре заняли семь населенных пунктов;

президент Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.

Глава Генштаба также заслушал доклады командующего и командиров группировки «Север» и вручил награды отличившимся бойцам.

Как подчеркивал Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.