Умер легендарный иллюзионист Эмиль Кио

Умер советский иллюзионист и народный артист России Эмиль Кио, ему было 87 лет, сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста», — написал Запашный в своем телеграм-канале.

Кио будет похоронен на Троекуровском кладбище, уточнила пресс-служба Большого Московского цирка. Прощание с иллюзионистом состоится 2 января.

Эмиль Кио родился в 1938 году. С 1961 года выступал в качестве ассистента отца — артиста цирка и иллюзиониста Эмиля Кио-старшего. Через пять лет создал собственный иллюзионный аттракцион.

Гастролировал в Мексике, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, США и других странах. Является автором множества уникальных цирковых фокусов.