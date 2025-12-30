НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Умер легендарный иллюзионист Эмиль Кио

Источник:
Sibnet.ru
160 1
Иллюзионист Эмиль Кио
Иллюзионист Эмиль Кио
Фото: © t.me/zapashnyru

Умер советский иллюзионист и народный артист России Эмиль Кио, ему было 87 лет, сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста», — написал Запашный в своем телеграм-канале.

Кио будет похоронен на Троекуровском кладбище, уточнила пресс-служба Большого Московского цирка. Прощание с иллюзионистом состоится 2 января.

Эмиль Кио родился в 1938 году. С 1961 года выступал в качестве ассистента отца — артиста цирка и иллюзиониста Эмиля Кио-старшего. Через пять лет создал собственный иллюзионный аттракцион.

Гастролировал в Мексике, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, США и других странах. Является автором множества уникальных цирковых фокусов.

Еще по теме
Представлено новогоднее меню для заключенных в Красноярском крае
Пособие при рождении ребенка увеличат с 1 февраля
Как подарить электронные билеты «Новогоднего миллиарда»
Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких новогодних деревьев
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев рассказал о важнейшем итоге 2025 года
Минобороны перешло на круглогодичный призыв
Китай отработал на учениях взятие портов Тайваня
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

korvinsS

Заказали новогодний фейерверк в России думаю он будет очень красочный Зеля наверное уже свалил с окрайны...