Китай отработал на учениях взятие портов Тайваня

Народно-освободительная армия Китая во время учений возле Тайваня отработала взятие ключевых портов острова, сообщила пресс-служба Восточной зоны боевого командования НОАК.

Отмечается, что в ходе маневров использовались беспилотники, универсальные десантные корабли, эсминцы и фрегаты. Особое внимание на учения уделили переброске сил, точечным ударам, подрывным акциям с участием элитных войск и взятию портов.

Также сухопутные войска НОАК вместе с подразделениями ВМС, ВВС и ракетными войсками провели дальнобойные боевые стрельбы по морским целям в акваториях к югу и северу от Тайваня.

Китай 29 декабря объявил о переброске воздушных, военно-морских и ракетных войск Народно-освободительной армии в Тайваньский пролив для проведения учений «Миссия справедливости — 2025».