Минобороны перешло на круглогодичный призыв

Источник:
Sibnet.ru
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о круглогодичном призыве граждан в армию в 2026 году. Документ опубликовала пресс-служба Минобороны.

Согласно приказу, граждан от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, теперь будут призывать в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Ранее призыв проводили дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 15 декабря.

При этом фактическая отправка новобранцев в войска останется двухэтапной и будет проходить весной и осенью. Командующим войсками военных округов и военным комиссарам поручено провести призыв и отправить призывников к месту службы в установленные законом сроки.

Закон о круглогодичном призыве на военную службу был подписан в ноябре. Предполагается, что переход на новую систему позволит равномернее распределять нагрузку на военкоматы и сделать сопутствующие процедуры удобнее для призывников.

