НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Увеличится количество добровольных отметок в паспорте

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Паспорт гражданина Российской Федерации
Фото: © Sibnet.ru

Количество добровольных отметок в российском паспорте увеличится с 1 января 2026 года, сейчас таких записей шесть, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Так, по желанию в паспорт вносят отметки о регистрации и расторжении брака, ранее выданных паспортах, выданных действительных документах, удостоверяющих личность за пределами страны, группе крови, резус-факторе и несовершеннолетних детях.

Кроме этого, с 1 января 2026 года в паспорт будет вноситься отметка об идентификаторе записи из Единого регистра сведений о населении (ИД ЕРН). Этот уникальный цифровой код присваивается каждому гражданину.

Данный номер призван заменить в паспортных отметках ранее использовавшийся для этих целей ИНН. ИД ЕРН — более универсальный идентификатор, он упростит получение государственных и муниципальных услуг.

Чтобы поставить в паспорт новую отметку, достаточно обратиться в любое подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в ближайший МФЦ. Услуга является бесплатной.

Еще по теме
Банки стали иногда блокировать карты за переводы самому себе
Штрафы за салют: где нельзя запускать новогодние фейерверки
Повышен размер исполнительского сбора
Путин утвердил проверку возраста через Max
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев рассказал о важнейшем итоге 2025 года
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Aura
Банки стали иногда блокировать карты за переводы самому себе
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

volmen

Ну обычно если любят с горки кататься, надо и саночки возить. Знала наверняка по какой сказочной тропке...