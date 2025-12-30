Увеличится количество добровольных отметок в паспорте

Количество добровольных отметок в российском паспорте увеличится с 1 января 2026 года, сейчас таких записей шесть, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Так, по желанию в паспорт вносят отметки о регистрации и расторжении брака, ранее выданных паспортах, выданных действительных документах, удостоверяющих личность за пределами страны, группе крови, резус-факторе и несовершеннолетних детях.

Кроме этого, с 1 января 2026 года в паспорт будет вноситься отметка об идентификаторе записи из Единого регистра сведений о населении (ИД ЕРН). Этот уникальный цифровой код присваивается каждому гражданину.

Данный номер призван заменить в паспортных отметках ранее использовавшийся для этих целей ИНН. ИД ЕРН — более универсальный идентификатор, он упростит получение государственных и муниципальных услуг.

Чтобы поставить в паспорт новую отметку, достаточно обратиться в любое подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в ближайший МФЦ. Услуга является бесплатной.