Россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями

Россияне с 1 сентября 2026 года получат возможность получать заработную плату цифровыми рублями, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Обеспечивать проведение операций с цифровым рублем будут системно значимые банки, в России их 12, включая «Сбербанк», ВТБ, «Т-Банк», «Райффайзенбанк»» и «Россельхозбанк». Они обеспечивают 80% оборота операций в стране, пишет РИА Новости.

Обязательное использование цифрового рубля будут вводить поэтапно. Так, с 1 сентября 2026 года такая возможность появится у банков и предприятий с оборотом более 120 миллионов рублей.

С 1 сентября 2028 года к программе присоединятся все банки с базовой лицензией и предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей. При этом использование цифровых рублей будет добровольным.

«Это добровольное решение. То есть те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем — это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет», —подчеркнул Аксаков.

Цифровой рубль — третья форма денег, дополняющая уже существующие: наличные и безнал. Он существует в виде уникального цифрового кода, который будет хранится на электронной платформе Центробанка РФ.