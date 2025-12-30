НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями

Источник:
РИА Новости
204 0
Цифровой рубль
Фото: © Sibnet.ru

Россияне с 1 сентября 2026 года получат возможность получать заработную плату цифровыми рублями, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Обеспечивать проведение операций с цифровым рублем будут системно значимые банки, в России их 12, включая «Сбербанк», ВТБ, «Т-Банк», «Райффайзенбанк»» и «Россельхозбанк». Они обеспечивают 80% оборота операций в стране, пишет РИА Новости.

Обязательное использование цифрового рубля будут вводить поэтапно. Так, с 1 сентября 2026 года такая возможность появится у банков и предприятий с оборотом более 120 миллионов рублей.

С 1 сентября 2028 года к программе присоединятся все банки с базовой лицензией и предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей. При этом использование цифровых рублей будет добровольным.

«Это добровольное решение. То есть те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем — это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет», —подчеркнул Аксаков.

Цифровой рубль — третья форма денег, дополняющая уже существующие: наличные и безнал. Он существует в виде уникального цифрового кода, который будет хранится на электронной платформе Центробанка РФ.

Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Еще по теме
Банки стали иногда блокировать карты за переводы самому себе
Расширен список признаков подозрительных переводов
Россиянам разрешат пополнять счета наличными через СБП
Ключевой ставке предсказали снижение до 9% к концу 2026 года
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев рассказал о важнейшем итоге 2025 года
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Aura
Банки стали иногда блокировать карты за переводы самому себе
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

volmen

Ну обычно если любят с горки кататься, надо и саночки возить. Знала наверняка по какой сказочной тропке...