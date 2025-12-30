НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки стали иногда блокировать карты за переводы самому себе

Источник:
«Известия»
363 1
Перевод денег
Фото: © Sibnet.ru

Под блокировку попадают крупные переводы, в том числе зарплаты на свой счет в другом банке, а также незначительные трансакции, рассказали «Известиям» эксперты.

Как отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, в ряде случаев блокировки, которые участились после начала борьбы Банка России с мошенниками, выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам.

Российские банки, опасаясь гигантских штрафов вплоть до отзыва лицензии за недостаточный контроль, сознательно смещают баланс в сторону перестраховки, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

По его словам, риск потерять клиента из-за временных неудобств менее значим, чем угроза санкций от Центробанка,

Юристы для избежания блокировки рекомендуют сохранять привычный паттерн операций, четко указывать назначение платежа в чате или в комментарии к переводу, а также использовать только проверенные устройства.

Еще по теме
Россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями
Расширен список признаков подозрительных переводов
Россиянам разрешат пополнять счета наличными через СБП
Ключевой ставке предсказали снижение до 9% к концу 2026 года
смотреть все
Экономика #Деньги #Законы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (1)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
18
Вспышка мышиной лихорадкой зафиксирована в России
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
16
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
16
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС