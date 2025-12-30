Банки стали иногда блокировать карты за переводы самому себе

Под блокировку попадают крупные переводы, в том числе зарплаты на свой счет в другом банке, а также незначительные трансакции, рассказали «Известиям» эксперты.

Как отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, в ряде случаев блокировки, которые участились после начала борьбы Банка России с мошенниками, выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам.

Российские банки, опасаясь гигантских штрафов вплоть до отзыва лицензии за недостаточный контроль, сознательно смещают баланс в сторону перестраховки, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

По его словам, риск потерять клиента из-за временных неудобств менее значим, чем угроза санкций от Центробанка,

Юристы для избежания блокировки рекомендуют сохранять привычный паттерн операций, четко указывать назначение платежа в чате или в комментарии к переводу, а также использовать только проверенные устройства.