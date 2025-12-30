Мизулина рассказала о спонтанной свадьбе в Донецке

Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина спонтанно поженились в Донецке, сообщила общественница.

Shaman и Мизулина 5 ноября сообщили, что стали мужем и женой в Донецке. На мероприятии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Традиционных свадебных нарядов не было, жених и невеста оделись в костюмы, стилизованные под милитари.

«Мы действительно поехали в рабочую поездку в Донецк для того, чтобы провести встречу со школьниками. В ходе этой поездки у нас появилось решение зарегистрировать наши отношения», — сказала Мизулина в интервью ТАСС.

По ее словам, Shaman сделал ей предложение намного раньше, и пара готовилась к свадьбе. Мизулина рассказала, что поездка в ДНР держалась в большом секрете, потому что ей и ее мужу поступают угрозы с территории Украины.

Глава ЛБИ поделилась, что скоро вместе с мужем будет праздновать годовщину отношений в близком кругу, без СМИ и без камер.

«Мы считаем, что сейчас не время и не место для больших торжеств. Гибнут постоянно люди, и это будет неправильно. В этом наша общая семейная позиция», — уточнила Мизулина.

Певец и общественница «официально» объявили, что состоят в отношениях, на концерте Shaman’а 9 марта 2025 года. До этого ходили слухи об их романе, а в сентябре 2024 года Shaman развелся с женой после семилетнего брака.