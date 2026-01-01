Новый «Буратино» вышел в прокат

Новое фэнтэзи «Буратино» по повести Алексея Толстого «Золотой Ключик, или Приключения Буратино» и легендарного советского фильма выходит в прокат 1 января 2026 года.

По сюжету, в руках доброго столяра Папы Карло деревянный мальчик Буратино оживает. Его любопытство и жажда свободы приводят к череде приключений.

В фильме снялись Александр Яценко (папа Карло), Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Виктория Исакова (Алиса), Александр Петров (Базилио), Анастасия Талызина (Мальвина), Рузиль Минекаев (Арлекин), Светлана Немоляева (Тортилла).

Роль Буратино исполнила 14-летняя Виталия Корниенко. Она передала анимированному герою свою мимику и движения — для этого использовали технологию «захвата движения».

Песни из знаменитого фильма («Бу-ра-ти-но!», «Песня Кота и Лисы», «Серенада Пьеро» и другие) адаптированы их создателем Алексеем Рыбниковым. Специально для ремейка он сочинил и новые композиции.