Человек и космос
Человек и космос
Астрономы увидели рождение планеты-гиганта. ФОТО

Специалисты Европейской южной обсерваторией понаблюдали за рождением планеты-гиганта. Редкие кадры удалось получить с помощью телескопов VLT и ALMA.

На опубликованных снимках можно увидеть крупное скопление пыли, в центре которой находится молодая звезда под названием V960 Mon. Она расположена в созвездии Единорога на расстоянии 5 тысяч световых лет от нашей планеты.

Впервые V960 Mon привлекла внимание астрономов в 2014 году. Тогда она внезапно увеличила свою яркость в десятки раз. Изучение феномена показало, что вращающееся вокруг молодой звезды вещество собирается в серию сложных спиральных рукавов.

Звезда V960 Mon в окружении протопланетного облака
Звезда V960 Mon в окружении протопланетного облака
Фото: © ESO/ALMA

Астрономы полагают, что планеты-гиганты образуются либо в результате «аккреции ядра», когда частицы пыли собираются вместе, либо в результате так называемой «гравитационной нестабильности», когда большие фрагменты вещества вокруг звезды сжимаются и коллапсируют.

Запечатленный на фото космический процесс относится ко второму случаю. Спиральные рукава уже начинают подвергаться фрагментации, в результате чего образуются сгустки — протопланеты. В дальнейшем они превратятся в планеты-гиганты.

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
