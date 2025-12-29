Расширен список признаков подозрительных переводов

Банк России с 1 января 2026 года расширит список признаков, указывающих на потенциальные мошеннические операции.

Так, подозрительными будут считаться переводы через СБП сумм от 200 тысяч рублей со своего счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток.

Также в число таких признаков внесут попытку внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат, смену номера телефона для авторизации в онлайн-банках или на «Госуслугах» менее чем за 48 часов до перевода.

Подозрительными начнут признавать использование нетипичного программного обеспечения или провайдера связи при использовании онлайн-банка, а также совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.