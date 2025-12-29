НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Завершился осенний призыв срочников

Источник:
Sibnet.ru
250 1
Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Завершен осенний призыв граждан на военную службу, сообщило Минобороны. В вооруженные силы, а также другие формирования направили 135 тысяч человек, уточнило ведомство.

В ходе этого призыва впервые использовали Единый реестр воинского учета. Оповещения о явке на призывные мероприятия приходили через «Госуслуги». Отсрочку без личной явки в военкоматы получили более 550 тысяч граждан.

Призывники могли выбирать место прохождения военной службы с учетом их здоровья и результатов профессионального психологического отбора, добавило ведомство. Большинство молодых людей зачислены в учебные соединения и воинские части.

Отмечается, что призывников не направляли в места дислокации вооруженных сил в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях или для участия в военной операции.

Еще по теме
The Times раскрыла правду о потерях украинской армии
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
Генштаб Украины признал потерю Северска
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Google заберет свои серверы у российских провайдеров
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

rumatam

сам не желает ? Где нибудь с лопатой ?

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

HAAN27

8 дней в неделю и 25 часов в сутки!!!

7fond

. Google France 10 декабря получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% её акций....