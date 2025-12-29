Завершился осенний призыв срочников

Завершен осенний призыв граждан на военную службу, сообщило Минобороны. В вооруженные силы, а также другие формирования направили 135 тысяч человек, уточнило ведомство.

В ходе этого призыва впервые использовали Единый реестр воинского учета. Оповещения о явке на призывные мероприятия приходили через «Госуслуги». Отсрочку без личной явки в военкоматы получили более 550 тысяч граждан.

Призывники могли выбирать место прохождения военной службы с учетом их здоровья и результатов профессионального психологического отбора, добавило ведомство. Большинство молодых людей зачислены в учебные соединения и воинские части.

Отмечается, что призывников не направляли в места дислокации вооруженных сил в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях или для участия в военной операции.