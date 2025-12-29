Путин утвердил проверку возраста через Max

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя и энергетиков. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также использованием Мах теперь можно подтверждать возраст при доступе к информационной продукции, реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Тестирование новой технологии подтверждения возраста на кассах самообслуживания при покупке товаров с возрастными ограничениями стартовало в сентябре. Опция доступна пользователям мессенджера Мах.

Для подтверждения личности с помощью мессенджера необходимо привязать профиль к «Госуслугам» и создать цифровой ID. Для покупки товаров с возрастными ограничениями достаточно отсканировать на кассе самообслуживания цифровой ID в виде QR-кода.