Путин утвердил проверку возраста через Max

Sibnet.ru
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя и энергетиков. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также использованием Мах теперь можно подтверждать возраст при доступе к информационной продукции, реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Тестирование новой технологии подтверждения возраста на кассах самообслуживания при покупке товаров с возрастными ограничениями стартовало в сентябре. Опция доступна пользователям мессенджера Мах.

Для подтверждения личности с помощью мессенджера необходимо привязать профиль к «Госуслугам» и создать цифровой ID. Для покупки товаров с возрастными ограничениями достаточно отсканировать на кассе самообслуживания цифровой ID в виде QR-кода.

Жизнь #Законы
