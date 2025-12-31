НАВЕРХ
Что будет, если смешать шампанское с другим алкоголем

Sibnet.ru
Шампанское
Бой курантов с наступлением нового года неотделим от бокала шампанского. Но на праздничном столе присутствуют и другие спиртные напитки. Что же будет, если смешать шампанское с другим алкоголем?

Шампанское и игристые вина дают более быстрое, но более короткое опьянение. Это происходит из-за углекислого газа, повышающего давление в желудке.

По этой причине не стоит совмещать шампанское с крепким алкоголем. Пузырьки углекислоты ускоряют транспорт спиртного в кишечник и усиливают всасывание алкоголя.

Печень в среднем перерабатывает 10 миллилитров спирта в час — это один бокал вина или рюмка крепкого алкоголя. Все, что выпивается быстрее, накапливается в крови и усиливает эффект.

Сочетание шампанского с водкой, которое называют «северным сиянием» — самое опасное, оно даст очень быстрое опьянение, отметил автор YouTube-канала винного маркетолога «Жан-Поль Алкоголь».

Кроме того, печень по-разному реагирует на алкоголь из разных спиртов: игристые вина — это виноградные спирты, а водка — зерновые. Это утяжеляет реакцию организма. 

«Это мутная голова при употреблении в больших количествах, на утро это тяжелейшее длительное похмелье. Сильная головная боль», — описал последствия употребления эксперт.

