Почему в желудке всегда остается место для десерта

Большинство людей даже после плотного могут с легкостью съесть еще кусочек торта, хотя, казалось бы, места в желудке уже нет. У этого есть разумные объяснения, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Во-первых, желудок не жесткий «мешок». Он научился растягиваться и адаптироваться к минимуму поступления пищи — это называется гастральная аккомодация. Особенно это касается мягкой и сладкой пищи, которая легко переваривается, пояснила врач в своем телеграм-канале.

Во-вторых, есть «гедонический» голод. Мозг включает систему вознаграждения: сладкое стимулирует дофамин и активизирует желание получать удовольствие, отметила Павлова.

В-третьих, работает сенсорная насыщаемость. Во время еды наш мозг «устает» от одних вкусов и текстур. Новый вкус или текстура снова активизирует интерес, и мотивация есть, обратила внимание врач.

В-четвертых, сигналы сытости поступают с задержкой. Гормоны, вызывающие стойкое чувство насыщения, начинают действовать не сразу — на это может уйти 20–40 минут. Часто мы принимаем решение о десерте до того, как организм «понял», что он уже сыт, уточнила Павлова.

В-пятых, действует фактор психология и культуры. Десерт ассоциируется у нас с праздником, удовольствием и завершением приема пищи. В большинстве семей после еды пьют чай со «вкусняшками». «Так что это еще и вопрос привычки», — заключила врач.