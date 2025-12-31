НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему в желудке всегда остается место для десерта

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Десерт
Фото: © Freepik.com

Большинство людей даже после плотного могут с легкостью съесть еще кусочек торта, хотя, казалось бы, места в желудке уже нет. У этого есть разумные объяснения, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Во-первых, желудок не жесткий «мешок». Он научился растягиваться и адаптироваться к минимуму поступления пищи — это называется гастральная аккомодация. Особенно это касается мягкой и сладкой пищи, которая легко переваривается, пояснила врач в своем телеграм-канале.

Во-вторых, есть «гедонический» голод. Мозг включает систему вознаграждения: сладкое стимулирует дофамин и активизирует желание получать удовольствие, отметила Павлова.

В-третьих, работает сенсорная насыщаемость. Во время еды наш мозг «устает» от одних вкусов и текстур. Новый вкус или текстура снова активизирует интерес, и мотивация есть, обратила внимание врач.

В-четвертых, сигналы сытости поступают с задержкой. Гормоны, вызывающие стойкое чувство насыщения, начинают действовать не сразу — на это может уйти 20–40 минут. Часто мы принимаем решение о десерте до того, как организм «понял», что он уже сыт, уточнила Павлова.

В-пятых, действует фактор психология и культуры. Десерт ассоциируется у нас с праздником, удовольствием и завершением приема пищи. В большинстве семей после еды пьют чай со «вкусняшками». «Так что это еще и вопрос привычки», — заключила врач.

Еще по теме
Что будет, если смешать шампанское с другим алкоголем
Главные ошибки, которые испортят оливье
Сколько и как варить овощи для салатов
Подсчитана средняя стоимость бутерброда с красной икрой
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (0)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

volmen

Ну обычно если любят с горки кататься, надо и саночки возить. Знала наверняка по какой сказочной тропке...