Американский лидер Дональд Трамп сообщил о продуктивном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Они пришли к общему мнению, что Киев и Европы затягивают конфликт на Украине.

«У меня состоялся замечательный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «президенты в начале разговора, продолжавшегося час пятнадцать минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран».

«И весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского конфликта, — отметил Ушаков.

Президенты России и США придерживаются аналогичных взглядов на то, что «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта», подчеркнул помощник российского лидера.