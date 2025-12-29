НАВЕРХ
Трамп назвал замечательным разговор с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
505 2
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House
Фото: © The White House

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о продуктивном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Они пришли к общему мнению, что Киев и Европы затягивают конфликт на Украине.

«У меня состоялся замечательный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «президенты в начале разговора, продолжавшегося час пятнадцать минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран».

«И весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского конфликта, — отметил Ушаков.

Президенты России и США придерживаются аналогичных взглядов на то, что «предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта», подчеркнул помощник российского лидера.

