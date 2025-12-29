НАВЕРХ
Михалков не раскрыл личность облившего Путина вином друга

Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков отказался назвать имя человека, который на праздновании его дня рождения облил вином президента России Владимира Путина.

«Если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь себе, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — ответил Михалков на вопрос репортера ВГТРК Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».

Зарубин задал коварный вопрос на церемонии вручения госнаград в Кремле, где Михалков получил главную награду России — Орден Андрея Первозванного.

По словам Михалкова, директор Росгвардии Виктор Золотов стал свидетелем произошедшего и произнес «очень русскую фразу». Он не уточнил, какую именно.

Человек, проливший вино, предложил в качестве извинения купить президенту новую рубашку, рассказал Михалков. Реакцию Путина на это предложение режиссер назвал «гениальной».

«Он говорит: „Спасибо, у меня есть“», — рассказал он.

Путин в фильме «Никита Михалков», приуроченном к 80-летию режиссера и вышедшем в октябре 2025 года, рассказал, что на одном из юбилеев Никиты Сергеевича друг именинника случайно облил его красным вином.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это дело. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — поделился президент.

Культгид #Кинематограф
