Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS

Первоначальные оценки размеров межзвездного объекта 3I/ATLAS оказались сильно завышенными, показали свежие расчеты новозеландских астрономов. Результаты исследования опубликованы на сайте arXiv.org.

На момент открытия 3I/ATLAS минувшим летом объект был необычно ярким для своего расстояния от Солнца. Он также интенсивно терял вещество с поверхности. Тогда исследователи предположили, что диаметр ядра объекта составляет примерно 20 километров.

Однако новые данные показали, что активные «хвосты» 3I/ATLAS связаны с изобилием углекислого газа — под воздействием солнечной «бомбардировки» он поднимал в космос крупинки водяного льда, которые испарялись, создавая впечатляющие выбросы.

Ученые Университета Кентербери в Новой Зеландии изучили эффект негравитационного ускорения в результате испарения летучих газов с поверхности 3I/ATLAS. Такой эффект создает небольшую реактивную тягу.

Специалисты сопоставили данные об их влиянии на скорость движения 3I/ATLAS с результатами измерений интенсивности испарения ее вещества. Расчеты показали, что диаметр ядра межзвездного объекта должен составлять от 820 до 1050 метров.

Астрономы отметили, что ядро 3I/ATLAS должно иметь типичную для комет плотность — 0,5 грамма на кубический сантиметр. Кроме этого, по своим обновленным размерам межзвездный объект сопоставим с большинством комет Солнечной системы.