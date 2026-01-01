НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сколько можно хранить в холодильнике новогодние салаты

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Салат оливье
Фото: © Sibnet.ru

Салаты считаются одними из самых скоропортящихся блюд на новогоднем столе. Эксперты Роскачества советуют съедать их как можно скорее, а также заправлять только перед подачей на стол, в этом случае они хранятся дольше.

Салаты с майонезной заправкой (крабовый салат, селедка под шубой, оливье) лучше всего съедать в течение 12 часов и хранить их преимущественно в холодильнике. Оставлять их на столе при комнатной температуре надолго не стоит.

Салаты с растительным маслом (греческий, из свежих овощей) могут храниться дольше, эксперты Роскачества рекомендует доесть такие блюда в течение суток. Однако уже спустя час хранения в тепле свежие салаты обычно меняются во вкусе, овощи перестают быть хрустящими.

Что касается покупных салатов, то если блюдо уже приготовлено, заправлено и продается упакованным в обычный контейнер, то такой продукт лучше покупать непосредственно перед Новым годом и съесть в течение нескольких часов.

Чтобы салаты дольше оставались безопасными, Роскачество рекомендует готовить их в небольших объемах, не заправлять салаты заблаговременно, а делать это перед подачей, а также не оставлять блюда на столе, а сразу убирать в холодильник после завершения посиделок.

Еще по теме
Почему в желудке всегда остается место для десерта
Что будет, если смешать шампанское с другим алкоголем
Главные ошибки, которые испортят оливье
Сколько и как варить овощи для салатов
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам любви
Атаковавший резиденцию Путина дрон показали на видео
Трамп назвал Россию непобедимой
Герасимов сообщил об уверенном продвижении российских войск
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

korvinsS

Заказали новогодний фейерверк в России думаю он будет очень красочный Зеля наверное уже свалил с окрайны...

mosquito__2010

это с точки зрения человека разумного а с точки зрения слабоумного хохла они сотнями тысяч готовы умирать...