Сколько можно хранить в холодильнике новогодние салаты

Салаты считаются одними из самых скоропортящихся блюд на новогоднем столе. Эксперты Роскачества советуют съедать их как можно скорее, а также заправлять только перед подачей на стол, в этом случае они хранятся дольше.

Салаты с майонезной заправкой (крабовый салат, селедка под шубой, оливье) лучше всего съедать в течение 12 часов и хранить их преимущественно в холодильнике. Оставлять их на столе при комнатной температуре надолго не стоит.

Салаты с растительным маслом (греческий, из свежих овощей) могут храниться дольше, эксперты Роскачества рекомендует доесть такие блюда в течение суток. Однако уже спустя час хранения в тепле свежие салаты обычно меняются во вкусе, овощи перестают быть хрустящими.

Что касается покупных салатов, то если блюдо уже приготовлено, заправлено и продается упакованным в обычный контейнер, то такой продукт лучше покупать непосредственно перед Новым годом и съесть в течение нескольких часов.

Чтобы салаты дольше оставались безопасными, Роскачество рекомендует готовить их в небольших объемах, не заправлять салаты заблаговременно, а делать это перед подачей, а также не оставлять блюда на столе, а сразу убирать в холодильник после завершения посиделок.