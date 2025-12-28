«Сибирь» обыграла «Адмирал» второй раз подряд

Новосибирская «Сибирь» победила владивостокский «Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2 (после овертайма).

У новосибирцев дубль оформил Семен Кошелев, а победный гол на четвертой минуте овертайма забил Михаил Абрамов. У хозяев шайбы на счету Даниила Гутика и Егора Петухова.

«Болельщикам понравилась игра, живая, с обилием моментов. Первый период здорово «Адмирал» сыграл, мы во втором начали переламывать ситуацию. Хорошая командная победа», — приводит пресс-служба «Сибири» слова главного тренера команды Ярослава Люзенкова.

«Адмирал» проиграл четвертый матч подряд и занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. У «Сибири» десятая строчка.