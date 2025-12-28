НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск заявил о «великом замещении» европейского населения

Источник:
РБК
361 3
Предприниматель и миллиардер Илон Маск
Предприниматель и миллиардер Илон Маск
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0

«Великое замещение» европейского населения на мигрантов уже произошло, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Подавляющее большинство (73%) несовершеннолетних в Брюсселе «не являются европейцами». «Великое замещение уже произошло», — написал Маск в соцсети X/

По состоянию на 1 января 2025 года каждый пятый бельгиец имеет иностранное происхождение, а доля граждан бельгийского происхождения среди лиц в возрасте 0-17 лет достигает 51,2%, приводит РБК данные бельгийской статистики.

Маск еще в 2023 году обращал внимание, что Европа может столкнуться с гражданской войной из-за обостряющейся ситуации с мигрантами, с тех пор он неоднократно высказывался на тему миграции в Евросоюзе.

«Великое замещение» — это теория, согласно которой при помощи «элит» белое население постепенно замещается людьми других рас. В первую очередь, темнокожими людьми из Африки и мусульманами арабского происхождения.

Еще по теме
Британию встревожило усилении позиций флота России в Атлантике
Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
ИИ, инопланетяне и войны: что предсказала Ванга на 2026 год
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады
Стало известно о запрете автомобильных номеров «ЕКХ»
Обсуждение (3)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
16
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
16
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС