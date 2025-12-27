НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вводятся новые правила выезда за границу детей

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Сидения самолета
Фото: © Sibnet.ru

Несовершеннолетние граждане России с 20 января 2026 года смогут выезжать за границу только по загранпаспорту, сообщила миграционная служба МВД России.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу», — говорится в заявлении ведомства.

Выехать за рубеж дети до 18 лет смогут только по заграничному паспорту. При этом будут действовать исключения: дети старше 14 лет и взрослые по-прежнему смогут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию по внутреннему паспорту гражданина РФ.

Миграционная служба порекомендовала заблаговременно оформить детям загранпаспорт «во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны».

При этом дети, выехавшие за рубеж до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по свидетельству о рождении в любое время.

Еще по теме
Игорную зону откроют на Алтае
Кипр упростил прием заявлений на визы от россиян
Иордания ввела безвизовый режим для россиян
Заработает безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
ИИ, инопланетяне и войны: что предсказала Ванга на 2026 год
Обсуждение (0)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
16
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
16
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС