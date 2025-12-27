Вводятся новые правила выезда за границу детей

Несовершеннолетние граждане России с 20 января 2026 года смогут выезжать за границу только по загранпаспорту, сообщила миграционная служба МВД России.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу», — говорится в заявлении ведомства.

Выехать за рубеж дети до 18 лет смогут только по заграничному паспорту. При этом будут действовать исключения: дети старше 14 лет и взрослые по-прежнему смогут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию по внутреннему паспорту гражданина РФ.

Миграционная служба порекомендовала заблаговременно оформить детям загранпаспорт «во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны».

При этом дети, выехавшие за рубеж до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по свидетельству о рождении в любое время.