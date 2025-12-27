НАВЕРХ
Убит лидер «Русского добровольческого корпуса»

Sibnet.ru
Денис Капустин
Фото: Світлана Кирган / CC BY 4.0

Лидер «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов) погиб при ударе БПЛА на Запорожском направлении, говорится в заявлении формирования.

Смерть Капустина наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи», отмечается в сообщении. Других подробностей гибели террориста нет.

Капустин — уроженец Москвы. Он основал «Русский добровольческий корпус» в 2022 году. В состав формирования вошли россияне, которые переехали на Украину для участия в боях на стороне ВСУ.

Российский суд в ноябре 2023 года заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за организацию нападения на села в Брянской области. Тогда жертвами атаки стали двое мирных жителей, еще двое получили ранения.

