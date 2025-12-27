НАВЕРХ
Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких новогодних деревьев

Главная елка России в Кремле
Фото: © кадр из прямой трансляции

Главная елка России, установленная на Соборной площади Московского Кремля, заняла седьмое место в десятке самых высоких новогодних деревьев в мире.

Высота кремлевской елки составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, размах ее нижних ветвей — 11 метров. Дерево спилили 8 декабря в Рузском муниципальном округе Московской области, 10 декабря его доставили в Кремль.

Самую высокую новогоднюю ель установили в Бразилии — ее высота составляет 57 метров. Второй по высоте стала елка из Испании — 35 метров, третьей — из Индонезии, ее показатель 33 метра, пишет РИА Новости.

На четвертом месте — ели из Румынии и Португалии, их высота составляет 30 метров. На пятом месте — рождественская ель из Австрии (28 метров). Шестой по высоте в мире стала новогодняя ель из Польши (27 метров), а седьмая строчка — за главными елками России и Чехии.

На метр ниже главные новогодние елки в Риме, Лондоне и Сиднее (по 25 метров). Для жителей Амстердама, Брюсселя и Вильнюса установлены 20-метровые деревья. Замыкает десятку Греция — в Афинах высота главной елки составляет 19 метров.

Для кремлевской елки в этом году выбран дизайн-проект «Морозный узор». В цветовой гамме на этот раз преобладают перламутровые цвета, а также белые и золотые оттенки. Дерево украсили снежными шарами, шишками, бусами, гирляндами — всего на ели более 2,5 тысячи игрушек.

