НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Сдавать на права разрешат без медицинской справки

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Наркодиспансер
Фото: © Sibnet.ru

Сдавать экзамены на право управления транспортным средством и получать водительское удостоверение в России разрешат без предъявления медицинской справки. Соответствующий правительственный законопроект подготовило МВД.

Отмечается, что с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный формат и собраны в едином федеральном реестре, МВД будет иметь к нему доступ.

«Проектом постановления предусмотрены положения, освобождающие заявителя от представления медицинского заключения при наличии сведений о нем в реестре», — говорится в пояснительной записке к документу.

МВД и Минздрав будут самостоятельно осуществлять обмен данными, используя единую систему межведомственного взаимодействия. Соответствующие изменения внесут в правила проведения экзаменов для водителей.

Еще по теме
Штрафы за отсутствие детских автокресел резко вырастут
Электронные дорожные знаки получат приоритет
Песков рассказал о поездках Путина за рулем без кортежа
Опровергнут запрет на ввоз праворульных авто в Россию
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
ИИ, инопланетяне и войны: что предсказала Ванга на 2026 год
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

rumatam

сам не желает ? Где нибудь с лопатой ?

Uynachalnica

А у меня другой вопрос, кто вот сейчас тратит по 50 млн, только на то, чтобы им Кадышева спела, это без...

HAAN27

8 дней в неделю и 25 часов в сутки!!!

kygear

Вот оно еврейство..Ты их в дверь они в окно.