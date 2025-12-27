Сдавать на права разрешат без медицинской справки

Сдавать экзамены на право управления транспортным средством и получать водительское удостоверение в России разрешат без предъявления медицинской справки. Соответствующий правительственный законопроект подготовило МВД.

Отмечается, что с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный формат и собраны в едином федеральном реестре, МВД будет иметь к нему доступ.

«Проектом постановления предусмотрены положения, освобождающие заявителя от представления медицинского заключения при наличии сведений о нем в реестре», — говорится в пояснительной записке к документу.

МВД и Минздрав будут самостоятельно осуществлять обмен данными, используя единую систему межведомственного взаимодействия. Соответствующие изменения внесут в правила проведения экзаменов для водителей.