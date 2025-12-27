НАВЕРХ
Назван самый высокооплачиваемый артист России

Источник:
Readovka
Певец Ваня Дмитриенко
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Самым высокооплачиваемым российским артистом в 2025 году стал певец Ваня Дмитриенко. Согласно подсчетам, он заработал 924 миллиона рублей за 33 концерта.

Дмитриенко родился в Красноярске. Продюсеры заметили юного артиста среди участников конкурса «Поколение Next» в Сочи. В 2020 году он стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер».

На втором месте рейтинга Надежда Кадышева — выступив 36 раз со средним гонораром 25 миллионов рублей, певица в уходящем году получила 900 миллионов рублей, пишет издание Readovka.

В топ-3 также попал Григорий Лепс — артист провел в этом году 79 концертов, заработав 908 миллионов рублей. В среднем певец брал за одно выступление 11,5 миллиона рублей.

Больше всех концертов в 2025 году провела Татьяна Булановка — 149. При этом она заработала «только» 745 миллионов рублей.

