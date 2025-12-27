НАВЕРХ
Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия нанесла гиперзвуковой «удар возмездия»

Sibnet.ru
Армия России
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российская армия нанесла массированный «удар возмездия» по украинским военным предприятиям, сообщило Минобороны.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами»», — говорится в сообщении.

Целями массированного удара стали объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины, уточнило ведомство.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что Украину атаковали примерно 500 беспилотных летательных аппаратов. Также по украинским объектам выпустили 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

Тема: Военная операция на Украине
