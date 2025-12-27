НАВЕРХ
Минобороны подтвердило зачистку Купянска

Источник:
Sibnet.ru
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство в качестве подтверждения опубликовало в своем официальном телеграм-канале видео с бойцами, которые рассказывают о ситуации в городе. Так, один из офицеров рассказал, что российские военные «твердо стоят» на своих позициях в городе.

«Я нахожусь в городе Купянске на улице 1-го Мая, на которой успешно работаю со своим подразделением», — уточнил командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран».

По словам командира роты 1843-го мотострелкового полка с позывным «Тайфун», бойцы 6-й общевойсковой армии проводят зачистку подвальных помещений Купянска от разрозненных групп ВСУ.

Также бойцы группировки «Запад» успешно уничтожают штурмовые и диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытаются прорваться к Купянску.

Обсуждение (1)
