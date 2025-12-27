Домашний интернет на 25 Гбит/с запустят в Токио

Японский телекоммуникационный оператор NTT East запустит сверхбыстрый домашний интернет. С марта 2026 года жители Токио смогут подключиться к оптоволоконной сети со скоростью до 25 Гбит/с.

Новый тариф под названием Flet Hikari 25G будет работать по принципу best-effort — максимально возможная скорость в текущих условиях. Сейчас максимальная скорость, доступная массовому потребителю в Японии, ограничена 10 Гбит/с.

Компания отметила, что среди жителей Токио растет популярность потокового видео в разрешении 8K. Также востребованы онлайн-игры, различные облачные платформы. Ежемесячная абонентская плата за новый тариф составит около 180 долларов США.

Примечательно, что далеко не любые потребительские устройства способны задействовать столь высокие скорости. Так, большинство материнских плат для ПК сегодня оснащаются встроенными сетевыми картами, рассчитанными на 2,5 Гбит/с.