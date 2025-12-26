Google заберет свои серверы у российских провайдеров

Google намерена забрать у российских провайдеров ранее установленные кэширующие серверы модели Dell R720, следует из документа компании, разосланного интернет-операторам

Такие серверы использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. Google устанавливает такие серверы у операторов связи в разных странах мира, пишет РБК.

На серверах Dell R720 хранится самый востребованный контент Google — например, карты, обновления для приложений на Android и браузера Chrome, ролики YouTube, изображения из поиска Google.

Вывод из эксплуатации Dell R720 в России планируется начать 26 января 2026 года. Провайдеры получат подробную информацию о процессе вывода из эксплуатации и инструкции по подготовке серверов к вывозу.

Российское представительство Google было официально открыто в 2005 году в Москве. В 2022 году, после начала конфликта на Украине, компания прекратила коммерческую деятельность и закрыла офис в России, оставив доступными лишь бесплатные сервисы.