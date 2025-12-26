НАВЕРХ
Стоимость оперативной памяти побила рекорд

Источник:
ComputerBase
Фото: ZMASLO / CC BY 3.0

Розничные цены на оперативную память взлетели до рекордных значений. Модули памяти DDR5 в настоящее время подорожали до уровня ноутбука MacBook Air.

Так, комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 объемом 64 ГБ, который в сентябре стоил около 240 евро, а в ноябре продавался за 550 евро, в последних числах декабря стоит в европейских магазинах уже 750 евро, пишет ComputerBase.

Таким образом, набор оперативной памяти стоит почти как новый MacBook Air 2025 года с 16 ГБ памяти. Память подорожала по всему миру из-за «взлета» нейросетей — компании массово скупают современные комплектующие для ускорения ИИ.

Согласно данным розничных агрегаторов, минимальная стоимость комплекта DDR5 из двух модулей общим объемом 32 ГБ сейчас составляет 300–330 евро. Наборы на 64 ГБ предлагаются по цене от 650 евро, а более производительные версии стоят дороже 800 евро.

