Кольеретка и перляж: словарь шампанского

Шампанское считается напитком для праздников, в том числе для встречи Нового года. Множество специальных терминов связано с этим изысканным вином. А бутылка шампанского скрывает множество удивительных фактов.

В России шампанским ошибочно называют все игристые вина. Но это только то игристое вино, которое производят во французской провинции Шампань.

Бутылка

Колпачок. Закрывает пробку и горлышко. Обычно делают из фольги.

Пробка. На этапе изготовления пробка для шампанского имеет цилиндрическую форму. Спустя несколько лет пробка принимает форму «юбки». Если бутылка хранится горизонтально, пробка со временем приобретает форму гвоздя.

Первое использование пробки для укупорки шампанских вин приписывают аббатству Овиллер, где уже в 1737 году упоминается об обмене этого элемента с другими аббатствами.

Плакетка. Металлическая «шапочка» на пробке. Нужна для защиты пробки от прорезания мюзле.

Мюзле. Проволочка, удерживающая пробку и предназначенная для защиты от выскакивания пробки под давлением. Слово произошло от французского muselet или museler, что значит «надевать намордник», «обуздывать».

По легенде, импровизированное мюзле из проволоки от корсета сделала вдова Клико — Николь Понсарден, первая женщина, возглавившая компанию-производитель шампанских вин.

Плечики. Скошенные части между горлышком и основным цилиндром.

Цилиндр. Основная часть бутылки. Бутылки для шампанского изготавливают зелеными или иногда коричневыми для защиты находящегося внутри вина. Эти цвета ограничивают проникновение ультрафиолетовых лучей внутрь бутылки и, следовательно, позволяют избежать появления светового привкуса.

Давление в бутылке шампанского составляет от пяти до шести бар. Это в три раза больше давления в автомобильной шине.

Пунт. Вогнутая часть на дне. Она обеспечивает стабильность и устойчивость, усиливает прочность бутылки (этот параметр особенно актуален при давлении, которое оказывает углекислый газ).

Бокал

Основных вариантов бокала для шампанского три: «флейта», «креманка» и «тюльпан».

Вытянутая форма «флейты» позволяет насладиться цветом и красивой игрой пузырьков. Из такого бокала приятнее пить высококислотные игристые. Лучше налить две трети, чтобы пузырьки и аромат не атаковали.

В «креманке» шампанское будет казаться кислее, чем в других бокалах.

Форма «тюльпана» позволит оценить красивый перляж, а загнутые края раскроют как аромат, так и вкус напитка.

В бокале емкостью 100 миллилитров содержится около 11 миллионов пузырьков.

Мусс (Mousse). Так называют пузырьки, образующиеся на поверхности напитка. Это не обильная пена, которая характерна для солодовых продуктов, а скорее тонкая пленка.

Перляж (Perlage). В переводе «жемчуг». Термин, описывающий образующиеся в шампанском пузырьки, — их размер и интенсивность.

Пузырьки шампанского появляются только в момент сервировки вина в бокал. Они образуются из микрочастиц, присутствующих на стенках или в виде взвеси в вине, а также из-за дефектов на поверхности бокала.

Этикетка

На этикетке и контрэтикетке должно быть указано защищенное обозначение происхождения, содержание сахара (брют, сухое, полусухое и т. д.), количество алкоголя (% об.), номинальный объем бутылки (в литрах, кубических сантиметрах или миллилитрах), наименование производителя, перечень аллергенов и информация для беременных женщин.

Человека, который коллекционирует этикетки шампанского, называют «энографил», а плакетки — «плакомусофилом».

На бутылке с шампанским может быть и кольеретка — декоративная наклейка между горлышком и этикеткой. Эта декоративная и информационная деталь придает напитку премиальный вид.