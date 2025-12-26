НАВЕРХ
Минздрав сократил перечень жизненно необходимых лекарств

Sibnet.ru
Таблетки
Фото: © Sibnet.ru

Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 20 лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.

Наименования убрали из перечня в связи с отменой государственной регистрации, прекращением производства или поставок препарата на территорию России. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

При этом в список добавили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они используются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и рака.

Первоначально предлагалось добавить в перечень 12 лекарственных препаратов. В итоговую версию не вошли лекарства для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией.

В настоящее время в перечне более 800 наименований, порядка 80% производятся в России. Перечень жизненно необходимых лекарств является основой для госрегулирования цен на лекарства, которые пациенты получают бесплатно в рамках программы госгарантий.

