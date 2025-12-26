Вернувший Бек помог «Сибири» обыграть «Адмирал»

Новосибирская «Сибирь» обыграла владивостокский «Адмирал» в гостевом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2.

Свою первую шайбу после возвращения в «Сибирь» забил Тэйлор Бек. Среди новосибирцев отличились также Вячеслав Лещенко, Сергей Широков и Иван Климович. В «Адмирале» дубль оформил Либор Шулак.

«Сибирь» набрала 32 очка и оставила «Адмирал» в подвале турнирной таблицы Восточной конференции, заняв место на строчку выше. Это восьмое поражение владивостокцев в девяти последних матчах.

В воскресенье, 28 декабря «Адмирал» и «Сибирь» проведут еще одну игру.