Вернувший Бек помог «Сибири» обыграть «Адмирал»

Матч «Сибири» и «Адмирала»
Фото: © ХК «Сибирь»
Новосибирская «Сибирь» обыграла владивостокский «Адмирал» в гостевом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2.
Свою первую шайбу после возвращения в «Сибирь» забил Тэйлор Бек. Среди новосибирцев отличились также Вячеслав Лещенко, Сергей Широков и Иван Климович. В «Адмирале» дубль оформил Либор Шулак.
«Сибирь» набрала 32 очка и оставила «Адмирал» в подвале турнирной таблицы Восточной конференции, заняв место на строчку выше. Это восьмое поражение владивостокцев в девяти последних матчах.
В воскресенье, 28 декабря «Адмирал» и «Сибирь» проведут еще одну игру.