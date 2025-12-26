НАВЕРХ
ЦБ представил новую купюру в 1 тыс. рублей. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
260 2

Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1 тысячу рублей, обновив оборотную сторону, где теперь расположена Волга, один из самых длинных мостов в Европе — Саратовский мост, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

«Здесь мы видим Волгу — это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост — один из самых длинных мостов Европы и летящий по волнам "Метеор"», — цитирует РИА Новости Белова.

Справа, по его словам, представлен дворец Земледельцев — известный памятник современный архитектуры в городе Казань.

Банк России в октябре 2023 года представил новую банкноту номиналом 1 тысячу рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля.

На оборотной стороне были изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также музей Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен.

На этом фоне регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск.

Обсуждение (2)
Uynachalnica

А у меня другой вопрос, кто вот сейчас тратит по 50 млн, только на то, чтобы им Кадышева спела, это без...

Qprovessional

мен этот год заполнился только постоянным придумыванием новых налогов, чуть ли не каждую неделю долбили...

Uynachalnica

Денатураты не в состоянии на что-либо оскорбляться, ровно, как и их оскорбления действуют на других,...

Alex B 69

И запретами, блокировками, инфляцией 👆