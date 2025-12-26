Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1 тысячу рублей, обновив оборотную сторону, где теперь расположена Волга, один из самых длинных мостов в Европе — Саратовский мост, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

«Здесь мы видим Волгу — это главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост — один из самых длинных мостов Европы и летящий по волнам "Метеор"», — цитирует РИА Новости Белова.

Справа, по его словам, представлен дворец Земледельцев — известный памятник современный архитектуры в городе Казань.

Банк России в октябре 2023 года представил новую банкноту номиналом 1 тысячу рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля.

На оборотной стороне были изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также музей Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен.

На этом фоне регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск.