Онищенко призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю

Источник:
Sibnet.ru
159 2
Академик РАН Геннадий Онищенко
Академик РАН Геннадий Онищенко
Фото: Svklimkin / CC BY 4.0

Россия должна перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. В Госдуме эту инициативу раскритиковали.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем», — сказал Онищенко РИА Новости, отвечая на вопрос, как он оценивает идею перехода на шестидневную рабочую неделю в России.

Шестидневная рабочая неделя будет иметь негативные последствия для россиян, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели», — отметил ТАСС Нилов.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что по договоренности с работодателем можно ввести любой приемлемый для сторон график работы — и четырехдневную, и шестидневную рабочую неделю.

Экономика #Рынок труда
Обсуждение (2)
