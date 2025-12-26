НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Телеведущий Александр Гордон женился на девушке в три раза моложе

Источник:
Sibnet.ru
248 0
Телеведущий Александр Гордон
Фото: © кадр из программы «Антонимы» на VK-канале «Консерватор»

Телеведущий Александр Гордон женился в шестой раз. Ему 61 год, а его избраннице Алине 23 года.

Гордон рассказал о намерении вступить в брак с Алиной в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы», вышедшей 24 декабря. Гордон отметил, что, когда программа будет выпущена, он и его невеста уже заключат брак.

«Ну, ребят, вы что, смеетесь что ли? Это жизнь. Она, пока смерть не пришла, длится. Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?» — прокомментировал Гордон возможные высказывания по поводу их разницы в возрасте.

Алина тоже появилась в программе. Она заявила, что не чувствует разницу в возрасте, так как их взгляды на жизнь, стиль, ритм, подход ко многим вещам очень схож с Гордоном. Девушка сказала, что у них все в порядке в постели и попросила Красовского не называть ее избранника «дедом».

Невеста Александра Гордона Алина и журналист Антон Красовский
Фото: © кадр из программы «Антонимы» на VK-канале «Консерватор»

Гордон и Алина знакомы четыре года, за это время они расставались. По словам телеведущего, родители Алины положительно относятся к их союзу и намеревались присутствовать на церемонии бракосочетания.

До этого Гордон состоял в браке пять раз, также известно о его двух незарегистрированных романах. В 2014 году, телеведущий женился на 20-летней Нозанин Абдулвасиевой, но через шесть лет супруги развелись. В 2022 году его супругой стала 20-летняя арфистка София Каландадзе; о прекращении их брака официально не сообщалось.

Еще по теме
Суд выселил Долину из квартиры Полины Лурье
Ивлеева снова стала блондинкой
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной
Нагиева потребовали признать иноагентом за слова об СВО
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
Обсуждение (0)
Картина дня
ЦБ представил новую купюру в 1 тыс. рублей. ВИДЕО
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС
Онищенко призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю
Опасные канцерогены нашли в китайских шинах
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

А у меня другой вопрос, кто вот сейчас тратит по 50 млн, только на то, чтобы им Кадышева спела, это без...

Qprovessional

мен этот год заполнился только постоянным придумыванием новых налогов, чуть ли не каждую неделю долбили...

Uynachalnica

Денатураты не в состоянии на что-либо оскорбляться, ровно, как и их оскорбления действуют на других,...

Alex B 69

И запретами, блокировками, инфляцией 👆