Телеведущий Александр Гордон женился на девушке в три раза моложе

Телеведущий Александр Гордон женился в шестой раз. Ему 61 год, а его избраннице Алине 23 года.

Гордон рассказал о намерении вступить в брак с Алиной в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы», вышедшей 24 декабря. Гордон отметил, что, когда программа будет выпущена, он и его невеста уже заключат брак.

«Ну, ребят, вы что, смеетесь что ли? Это жизнь. Она, пока смерть не пришла, длится. Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?» — прокомментировал Гордон возможные высказывания по поводу их разницы в возрасте.

Алина тоже появилась в программе. Она заявила, что не чувствует разницу в возрасте, так как их взгляды на жизнь, стиль, ритм, подход ко многим вещам очень схож с Гордоном. Девушка сказала, что у них все в порядке в постели и попросила Красовского не называть ее избранника «дедом».

Фото: © кадр из программы «Антонимы» на VK-канале «Консерватор»

Гордон и Алина знакомы четыре года, за это время они расставались. По словам телеведущего, родители Алины положительно относятся к их союзу и намеревались присутствовать на церемонии бракосочетания.

До этого Гордон состоял в браке пять раз, также известно о его двух незарегистрированных романах. В 2014 году, телеведущий женился на 20-летней Нозанин Абдулвасиевой, но через шесть лет супруги развелись. В 2022 году его супругой стала 20-летняя арфистка София Каландадзе; о прекращении их брака официально не сообщалось.