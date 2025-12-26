Добыт алмаз в форме елочного шара. ФОТО

Фабрика «Севералмаз» в Архангельске добыла два алмаза необычной формы: елочного шара и щенка, сообщила АЛРОСА.

Алмаз в форме елочного шара весит чуть больше 17 карат, алмаз в форме щенка — 2,7 карата. Кристаллы добыты на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельске,

«Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней», — отметил главный геолог «Севералмаза» Илья Зенин.

Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 миллионов тонн алмазоносной руды.

В 2024 году здесь был добыт алмаз в форме елки и драгоценный камень «Морошка» весом 38 карат. В 2022 году добыли кристалл в форме бабочки весом 40 карат.