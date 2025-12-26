НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Добыт алмаз в форме елочного шара. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
195 0
Алмаз в форме елочного шара и алмаз в форме щенка
Фото: © пресс-служба «АЛРОСА»

Фабрика «Севералмаз» в Архангельске добыла два алмаза необычной формы: елочного шара и щенка, сообщила АЛРОСА.

Алмаз в форме елочного шара весит чуть больше 17 карат, алмаз в форме щенка — 2,7 карата. Кристаллы добыты на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельске,

«Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней», — отметил главный геолог «Севералмаза» Илья Зенин.

Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 миллионов тонн алмазоносной руды.

В 2024 году здесь был добыт алмаз в форме елки и драгоценный камень «Морошка» весом 38 карат. В 2022 году добыли кристалл в форме бабочки весом 40 карат.

Еще по теме
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС
Индия возобновила закупки российской нефти
Экспорт российской нефти достиг двухлетнего рекорда
«Газпром» потребует миллиард долларов от Запада
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС
Онищенко призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю
Опасные канцерогены нашли в китайских шинах
Добыт алмаз в форме елочного шара. ФОТО
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
17
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
17
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
14
Послание Путина Федеральному Собранию в 2025 году не состоится