Пенсии за январь выплатят до 30 декабря

Россияне получат пенсии до начала праздников в связи с корректировкой графика начисления пенсий из-за длинных новогодних выходных, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса - чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней», — сказал ТАСС депутат.

Досрочная выплата за январь осуществляется в последнюю декаду декабря, как правило, с 22 по 29 декабря. Говырин также отмечал, что выплата получающим пенсию через отделения «Почты России» начинается с 25 декабря и завершается к 30-му числу.