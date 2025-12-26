НАВЕРХ
Пенсии за январь выплатят до 30 декабря

Источник:
ТАСС
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Россияне получат пенсии до начала праздников в связи с корректировкой графика начисления пенсий из-за длинных новогодних выходных, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса - чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней», — сказал ТАСС депутат.

Досрочная выплата за январь осуществляется в последнюю декаду декабря, как правило, с 22 по 29 декабря. Говырин также отмечал, что выплата получающим пенсию через отделения «Почты России» начинается с 25 декабря и завершается к 30-му числу.

