Трамп заявил о «смертоносном» ударе по террористам в Нигерии

Источник:
РИА Новости
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли «смертоносный удар» по террористам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в северно-западной Нигерии.

«Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия», — цитирует РИА Новости Трампа.

Африканское командование ВС США подтвердило, что американские военные нанесли удар по объектам террористов на территории этой страны. Власти самой Нигерии подтвердили факт нанесения ударов в целях «противодействия угрозе терроризма».

Трамп пообещал ВМС США суперкорабли с лазерами и рельсотронами

В ноябре Трамп не исключил отправку военных в Нигерию либо нанесение воздушных ударов по территории страны в целях борьбы с террористами, которым правительство западноафриканской страны якобы не может ничего противопоставить.

Политика #Мир #Военная политика
Обсуждение (3)
