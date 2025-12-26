НАВЕРХ
Вышла серия «Простоквашино» с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
171 3
Кадр из новогодней серии «Простоквашино»
Фото: © «Союзмультфильм» «Простоквашино»

Новогодняя серия мультсериала «Простоквашино», в которой появляется президент России Владимир Путин, вышла в онлайн-кинотеатре Okko.

Эпизод «Настоящий Новый год» — седьмая по счету в седьмом сезоне мультсериала. Матроскин и Шарик спорят, действительно ли новогоднее обращение президента выходит в прямом эфире. В ночь на 1 января они отправляются на Красную площадь, где встречают Путина, и тот поздравляет россиян. В конце все главные герои, в том числе Дядя Федор, его родители и почтальон Печкин, делают совместное фото с президентом.

Новогоднюю серию защитили от копирования. При попытке сделать на телефоне снимок экрана в приложении картинка исчезает и на ее месте остается только черный фон.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в июне заявила, что идея включить Путина в сюжет «Простоквашино» обсуждалась как часть стратегии «мягкой силы» для продвижения российской культуры за рубежом. По ее словам, президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.

Культгид #Кинематограф
Обсуждение (3)
карат11

Схватился поп за яйца когда Пасха прошла. Все давно тю-тю вместе с деньгами.

жизнилюб

это надо было сделать лет 10 назад

Uynachalnica

Денатураты не в состоянии на что-либо оскорбляться, ровно, как и их оскорбления действуют на других,...

Uynachalnica

А у меня другой вопрос, кто вот сейчас тратит по 50 млн, только на то, чтобы им Кадышева спела, это без...