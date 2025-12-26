Вышла серия «Простоквашино» с Путиным

Новогодняя серия мультсериала «Простоквашино», в которой появляется президент России Владимир Путин, вышла в онлайн-кинотеатре Okko.

Эпизод «Настоящий Новый год» — седьмая по счету в седьмом сезоне мультсериала. Матроскин и Шарик спорят, действительно ли новогоднее обращение президента выходит в прямом эфире. В ночь на 1 января они отправляются на Красную площадь, где встречают Путина, и тот поздравляет россиян. В конце все главные герои, в том числе Дядя Федор, его родители и почтальон Печкин, делают совместное фото с президентом.

Новогоднюю серию защитили от копирования. При попытке сделать на телефоне снимок экрана в приложении картинка исчезает и на ее месте остается только черный фон.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в июне заявила, что идея включить Путина в сюжет «Простоквашино» обсуждалась как часть стратегии «мягкой силы» для продвижения российской культуры за рубежом. По ее словам, президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.