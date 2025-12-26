НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мэр Якутска вылил в раковину подаренный дорогой алкоголь

Источник:
Sibnet.ru
167 1
Мэр Якутска Евгений Григорьев
Фото: © телеграм-канал Евгения Григорьева

Мэр Якутска Евгений Григорьев вылил в раковину подаренный ему на Новый год дорогой элитный алкоголь и призвал жителей города перестать преподносить друг другу спиртные напитки, видео с уничтожением спиртного он опубликовал в телеграм-канале.

«Я негативно отношусь к алкоголю. Сам не пью и других призываю отказаться от этого. Тем не менее, даже мне люди дарят алкоголь на различные праздники. Никому дарить или передаривать я это не буду. Вот как я обычно поступаю», — сказал Григорьев.

После этого якутский мэр вылил в раковину содержимое нескольких бутылок с дорогостоящими крепкими напитками, предварительно вскрыв упаковки канцелярским ножом.

«Пожалуйста, не обижайтесь, я очень ценю ваше внимание», — извинился он перед теми, кто преподнес ему эти подарки.

Григорьев высказал мнение, что алкоголь никому не приносит счастья и призвал всех отказаться от спиртных напитков.

Политика #Россия
Обсуждение (1)
Топ комментариев

карат11

Схватился поп за яйца когда Пасха прошла. Все давно тю-тю вместе с деньгами.

жизнилюб

это надо было сделать лет 10 назад

Uynachalnica

Денатураты не в состоянии на что-либо оскорбляться, ровно, как и их оскорбления действуют на других,...

Uynachalnica

Ответь, а зачем им нужна эта статистика? Какая разница, захожу я сюда с телефона или ноута?