Мэр Якутска вылил в раковину подаренный дорогой алкоголь

Мэр Якутска Евгений Григорьев вылил в раковину подаренный ему на Новый год дорогой элитный алкоголь и призвал жителей города перестать преподносить друг другу спиртные напитки, видео с уничтожением спиртного он опубликовал в телеграм-канале.

«Я негативно отношусь к алкоголю. Сам не пью и других призываю отказаться от этого. Тем не менее, даже мне люди дарят алкоголь на различные праздники. Никому дарить или передаривать я это не буду. Вот как я обычно поступаю», — сказал Григорьев.

После этого якутский мэр вылил в раковину содержимое нескольких бутылок с дорогостоящими крепкими напитками, предварительно вскрыв упаковки канцелярским ножом.

«Пожалуйста, не обижайтесь, я очень ценю ваше внимание», — извинился он перед теми, кто преподнес ему эти подарки.

Григорьев высказал мнение, что алкоголь никому не приносит счастья и призвал всех отказаться от спиртных напитков.