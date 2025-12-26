НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банк России представит новую тысячерублевую купюру

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Банк России, Центробанк
Фото: © Sibnet.ru

Банк России в пятницу представит обновленную тысячерублевую банкноту, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что на брифинге выступят заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Белов ранее заявлял, что ЦБ выпустит модернизированную купюру номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей были представлены Банком России в октябре 2023 года. Тысячерублевая купюра была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне была изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной — Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани.

Изображение на купюре храмового здания Казанского Кремля без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц, вызвало общественный резонанс. После этого регулятор решил доработать дизайн тысячерублевой банкноты.

Еще по теме
Трейдер Cobra: отзывы о симуляторе и особенности обучения
Рубль стал самой крепкой валютой в мире
Назван размер прожиточного минимума на 2026 год
Путин подвел с правительством итоги года
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Обсуждение (1)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
16
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
15
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России