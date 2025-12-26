Банк России представит новую тысячерублевую купюру

Банк России в пятницу представит обновленную тысячерублевую банкноту, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что на брифинге выступят заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Белов ранее заявлял, что ЦБ выпустит модернизированную купюру номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей были представлены Банком России в октябре 2023 года. Тысячерублевая купюра была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне была изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной — Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани.

Изображение на купюре храмового здания Казанского Кремля без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц, вызвало общественный резонанс. После этого регулятор решил доработать дизайн тысячерублевой банкноты.