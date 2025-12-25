НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд выселил Долину из квартиры Полины Лурье

Источник:
Sibnet.ru
262 1
Лариса Долина
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Артистка продала жилплощадь в 2024 году, но пыталась вернуть, ссылаясь на воздействие мошенников.

Московский городской суд 25 декабря удовлетворил требования Полины Лурье к певице Ларисе Долиной и членам ее семьи о превращении права пользования и выселении из жилого помещения.

«Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», — пояснил «Ведомостям» один из участников судебного процесса.

Долина в августе 2024 года продала квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже певица заявила, что действовала под влиянием мошенников, перевела деньги на «безопасные счета» и была уверена в фиктивности сделки.

Суды нескольких инстанций, включая Кассационный, вернули квартиру в собственность певицы, но добросовестный покупатель не получила денежные средства назад. По решению суда, Лурье должна была их требовать с мошенников.

Дело дошло до Верховного суда. Он отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Лурье и Долиной и оставил право собственности на квартиру в столичных Хамовниках было за покупательницей. ВС РФ также указал, что певица находится в проданной квартире незаконно.

Еще по теме
Двое полицейских в Москве погибли в результате взрыва
Суд арестовал имущество Чубайса
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной
Верховный суд принял решение по «делу Долиной»
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Светская хроника
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Обсуждение (1)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
15
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
15
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
14
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России