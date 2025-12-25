Суд выселил Долину из квартиры Полины Лурье

Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Артистка продала жилплощадь в 2024 году, но пыталась вернуть, ссылаясь на воздействие мошенников.

Московский городской суд 25 декабря удовлетворил требования Полины Лурье к певице Ларисе Долиной и членам ее семьи о превращении права пользования и выселении из жилого помещения.

«Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», — пояснил «Ведомостям» один из участников судебного процесса.

Долина в августе 2024 года продала квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже певица заявила, что действовала под влиянием мошенников, перевела деньги на «безопасные счета» и была уверена в фиктивности сделки.

Суды нескольких инстанций, включая Кассационный, вернули квартиру в собственность певицы, но добросовестный покупатель не получила денежные средства назад. По решению суда, Лурье должна была их требовать с мошенников.

Дело дошло до Верховного суда. Он отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Лурье и Долиной и оставил право собственности на квартиру в столичных Хамовниках было за покупательницей. ВС РФ также указал, что певица находится в проданной квартире незаконно.