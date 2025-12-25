Морозы до 56 градусов пообещали в Якутии

Сильные морозы до минус 56 градусов ожидается в течение ближайших суток на северо-востоке Якутии, сообщили в Гидрометцентре России.

«На северо-востоке Якутии в пятницу, 26 декабря, ожидается сильный мороз, минимальная температура может составить до минус 56 градусов», — рассказали ТАСС в Гидрометцентре. В регионе также в предстоящие выходные прогнозируются здесь сильный снег и метель.

В якутском УГМС ранее сообщали, что в пункте наблюдений Делянкир в Оймяконском районе республики был зафиксирован мороз в минус 59 градусов, чуть выше температура была на пункте наблюдений Оймякон, где воздух остыл до минус 56 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Якутии в ближайшие дни температура может быть на 7-10 градусов ниже нормы.