Данные о погибших украинцах в ходе конфликта с Россией засекречены, но размеры воинских захоронений на кладбищах говорят сами за себя, пишет британская газета The Times.

«Львовское кладбище для солдат, открытое в апреле 2022-го, стало наглядным свидетельством растущих потерь: в считанные месяцы могилы покрыли некогда пустовавшее поле. Здесь покоятся тысячи военных», — констатирует издание.

Газета отмечает, что истинная цена конфликта скрывается украинскими властями. Но размеры воинских некрополей говорят сами за себя. Спустя почти четыре года вооруженного конфликта с Россией, на Львовском кладбище не осталось свободных участков для могил.

«Это поле скорби в часе езды от польской границы, — лишь малая часть того огромного кладбища, в которое превратились восточные области Украины», — говорится в статье.

По словам заместителя мэра Львова Евгения Бойко, за пределами города уже возводят еще одно воинское кладбище. «Оно станет для них всех местом славы», — объясняет чиновник.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не видит у Киева готовности к завершению конфликта. Москва же, по его словам, готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в 2024 году.