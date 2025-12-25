НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Кадышева побила рекорд по цене на новогодних корпоративах

Источник:
Sibnet.ru
227 1
Надежда Кадышева
Фото: Владимир Швец / CC BY-SA 4.0

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой на рынке новогодних корпоративов в декабре 2025 года, ее гонорар за одно выступление достиг 50 миллионов рублей, сообщил генеральный директор агентства событийного маркетинга N:OW Игорь Демидов.

«Лидер — Надежда Кадышева. Ее гонорары в декабре — от 50 миллионов руб. за выступление, и то она соглашается далеко не на каждое», — сказал Демидов в эфире «Ъ FM».

По его данным, шоу-бизнес поднял расценки за выступления на 25-30% по сравнению с декабрем 2024 года.

В топе самых востребованных — Баста, «Ленинград», Филипп Киркоров. Их выступление на новогодних проектах стоит от 20 миллионов рублей за 40 минут. «Руки Вверх!» и «Звери» будут дешевле — до 20 миллионов рублей.

Свежие, «выстрелившие» артисты, например Ваня Дмитриенко, Zoloto, «Комната культуры», обойдутся в сумму от 6 миллионов до 10 миллионов рублей. Вернувшийся на эстраду Валерий Леонтьев на корпоративах просит гонорар от 12 миллионов рублей.

Кадышева снова стала популярной благодаря вирусным роликам в TikTok и других соцсетях. Этот феномен объясняют трендом на национальную культуру, постиронией и запросом публики на душевность.


Еще по теме
Захарова съязвила о регистрации Собчак в Max
Продажи масок с Долиной взлетели
Эксперт предрек Долиной потерю 300 млн рублей
Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
Умерла актриса Вера Алентова
Послание Путина Федеральному Собранию в 2025 году не состоится
ФСБ ликвидировала готовившего теракты агента Украины
Замглавы АП счел бессмысленным перенос столицы в Сибирь
Самое обсуждаемое
15
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
14
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
13
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады