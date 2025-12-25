Кадышева побила рекорд по цене на новогодних корпоративах

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой на рынке новогодних корпоративов в декабре 2025 года, ее гонорар за одно выступление достиг 50 миллионов рублей, сообщил генеральный директор агентства событийного маркетинга N:OW Игорь Демидов.

«Лидер — Надежда Кадышева. Ее гонорары в декабре — от 50 миллионов руб. за выступление, и то она соглашается далеко не на каждое», — сказал Демидов в эфире «Ъ FM».

По его данным, шоу-бизнес поднял расценки за выступления на 25-30% по сравнению с декабрем 2024 года.

В топе самых востребованных — Баста, «Ленинград», Филипп Киркоров. Их выступление на новогодних проектах стоит от 20 миллионов рублей за 40 минут. «Руки Вверх!» и «Звери» будут дешевле — до 20 миллионов рублей.

Свежие, «выстрелившие» артисты, например Ваня Дмитриенко, Zoloto, «Комната культуры», обойдутся в сумму от 6 миллионов до 10 миллионов рублей. Вернувшийся на эстраду Валерий Леонтьев на корпоративах просит гонорар от 12 миллионов рублей.

Кадышева снова стала популярной благодаря вирусным роликам в TikTok и других соцсетях. Этот феномен объясняют трендом на национальную культуру, постиронией и запросом публики на душевность.